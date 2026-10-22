Ausblick: Genova Property Group Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Genova Property Group Registered präsentiert in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 1,60 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,76 Prozent verringert. Damals waren 1,68 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 12,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 138,5 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 123,0 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,48 SEK im Vergleich zu 4,99 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 567,1 Millionen SEK, gegenüber 514,0 Millionen SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch