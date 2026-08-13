Genova Property Group AB Registered Shs Aktie 55528304 / SE0007184189
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Genova Property Group Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Genova Property Group Registered veröffentlicht am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,20 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,410 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 130,0 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Genova Property Group Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 143,0 Millionen SEK aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,70 SEK je Aktie, gegenüber 4,99 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 569,0 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 514,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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