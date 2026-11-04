Ausblick: Genmab A-S stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Genmab A-S lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,49 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Genmab A-S noch ein Gewinn pro Aktie von 41,58 DKK in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 14 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,20 Milliarden USD, was einem Umsatz von 6,53 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,79 USD, während im vorherigen Jahr noch 102,50 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,48 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 24,60 Milliarden DKK waren.

Redaktion Finanzen.net