Genmab A-S Aktie 21487099 / US3723032062
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Genmab A-S (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse
Genmab A-S (spons ADRs) lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,356 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 35,27 Prozent verringert. Damals waren 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 18,85 Prozent auf 1,11 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 937,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,13 USD je Aktie, gegenüber 1,55 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 23 Analysten durchschnittlich auf 4,36 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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