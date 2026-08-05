Genius Sports Aktie 110951267 / GG00BMF1JR16
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Genius Sports informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Genius Sports wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
19 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,061 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Genius Sports im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 184,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 20 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 55,35 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,006 USD aus. Im Vorjahr waren -0,440 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 1,00 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 669,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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