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General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008

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Quartalszahlen in Sicht 20.07.2026 09:01:00

Ausblick: General Motors öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: General Motors öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bei General Motors stehen die Quartalszahlen ins Haus. Was Experten in Aussicht stellen.

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General Motors wird am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,19 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte General Motors noch 1,91 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,23 Prozent auf 47,01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors noch 47,12 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,97 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,27 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 186,01 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 185,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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