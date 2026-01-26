Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zahlen voraus 26.01.2026 22:27:00

Ausblick: General Motors informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Das prognostizieren Experten für die General Motors-Bilanz.

General Motors
61.76 CHF -1.63%
Kaufen Verkaufen

General Motors äussert sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,25 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte General Motors -1,640 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Minus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 46,21 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,70 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 26 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,34 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,37 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 185,90 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 187,44 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Linda Parton / Shutterstock.com

