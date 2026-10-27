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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Generac gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Generac gibt am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,43 USD aus. Im letzten Jahr hatte Generac einen Gewinn von 1,12 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 19 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,32 Milliarden USD – ein Plus von 18,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Generac 1,11 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,66 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,69 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,93 Milliarden USD, gegenüber 4,21 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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