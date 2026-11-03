Ausblick: Genco Shipping Trading informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Genco Shipping Trading wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,890 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 31,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 104,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 79,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,76 USD, gegenüber -0,100 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 381,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 342,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net