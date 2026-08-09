GEN Restaurant Grou a Aktie 127410512 / US36870C1045
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: GEN Restaurant Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
GEN Restaurant Group A präsentiert in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,060 USD. Das entspräche einem Verlust von 20,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,050 USD erwirtschaftet wurden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 57,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,315 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,590 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 216,9 Millionen USD, gegenüber 212,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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