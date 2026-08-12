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Gemini Space Station Incorporation Aktie 148083500 / US36866J1051

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Gemini Space Station stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gemini Space Station Incorporation
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Gemini Space Station wird sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,700 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gemini Space Station noch ein Verlust pro Aktie von -1,140 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 10,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 43,1 Millionen USD gegenüber 39,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,930 USD im Vergleich zu -4,970 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 194,6 Millionen USD, gegenüber 146,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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