Ausblick: Gemini Space Station informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gemini Space Station wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,581 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Gemini Space Station 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 44,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 40,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Gemini Space Station 74,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,023 USD, wohingegen im Vorjahr noch -4,970 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 183,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 146,2 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net