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24.11.2026 07:01:06
Ausblick: GDS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
GDS wird am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,040 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,390 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,68 Milliarden HKD aus – das entspräche einem Plus von 16,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,15 Milliarden HKD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,477 HKD, gegenüber 0,590 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 14,95 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 12,40 Milliarden HKD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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