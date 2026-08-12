Ausblick: GDS A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GDS A wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass GDS A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,075 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,060 USD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 3,09 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 401,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,21 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,610 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 12,64 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1,59 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch