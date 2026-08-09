Ausblick: GCT Semiconductor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GCT Semiconductor wird am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,075 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

GCT Semiconductor soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 179,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,290 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,820 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 21,6 Millionen USD, gegenüber 2,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch