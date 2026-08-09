GCT Semiconductor Aktie 133915973 / US36170N1072
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: GCT Semiconductor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
GCT Semiconductor wird am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,075 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
GCT Semiconductor soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 179,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,290 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,820 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 21,6 Millionen USD, gegenüber 2,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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