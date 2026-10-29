Ausblick: Gates Industrial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Gates Industrial stellt am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,440 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Gates Industrial ein EPS von 0,310 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 5,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 904,8 Millionen USD gegenüber 855,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,960 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,61 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,44 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net