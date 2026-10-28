Ausblick: Garware Wall Ropes stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Garware Wall Ropes wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 6,00 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,22 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 4,58 Milliarden INR – ein Plus von 31,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Garware Wall Ropes 3,48 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 25,40 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 20,01 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 17,77 Milliarden INR, gegenüber 15,29 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch