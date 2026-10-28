Ausblick: Garrett Motion gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Garrett Motion lädt am 29.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,452 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,380 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 935,2 Millionen USD – ein Plus von 3,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Garrett Motion 902,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,52 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,82 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch