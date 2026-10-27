Ausblick: Garmin informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Garmin veröffentlicht am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,41 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Garmin noch ein Gewinn pro Aktie von 2,08 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Garmin nach den Prognosen von 4 Analysten 1,99 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,77 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,19 USD im Vergleich zu 8,59 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 8,10 Milliarden USD, gegenüber 7,25 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch