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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Garden Reach Shipbuilders Engineers stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Garden Reach Shipbuilders Engineers lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 16,78 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 13,43 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Garden Reach Shipbuilders Engineers 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 20,04 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Garden Reach Shipbuilders Engineers 16,77 Milliarden INR umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 80,55 INR, gegenüber 65,29 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 84,63 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 70,02 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd Registered Shs 144A Reg S
Analysen zu Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd Registered Shs 144A Reg S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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