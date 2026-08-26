Gap Aktie 932450 / US3647601083
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.08.2026 07:01:06
Ausblick: Gap legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Gap lädt am 27.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2026 endete.
Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,481 USD. Dies würde einer Verringerung von 15,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Gap 0,570 USD je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll Gap mit einem Umsatz von insgesamt 3,69 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,95 Prozent verringert.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,32 USD, gegenüber 2,13 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 15,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,37 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Gap Inc.
|
07:01
|Ausblick: Gap legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.08.26
|US widens AI-driven investment gap with Europe (Financial Times)
|
19.08.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gap-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Meta and BlackRock’s $14bn data centre exposes lenders to insurance gap (Financial Times)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12.08.26
|S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gap von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Gap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gap von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)