Ausblick: Gap legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gap lädt am 27.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2026 endete.

Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,481 USD. Dies würde einer Verringerung von 15,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Gap 0,570 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Gap mit einem Umsatz von insgesamt 3,69 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,95 Prozent verringert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,32 USD, gegenüber 2,13 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 15,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,37 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch