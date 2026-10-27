|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Gan Lee Pharmaceuticals A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Gan Lee Pharmaceuticals A wird am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,600 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Gan Lee Pharmaceuticals A 0,360 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 29,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,26 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 980,2 Millionen CNY umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,40 CNY, gegenüber 1,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 4,92 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,04 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Gan Lee Pharmaceuticals A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Gan Lee Pharmaceuticals A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. Registered Shs -A-
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI kaum verändert -- DAX stabil -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.