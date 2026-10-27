Ausblick: Gan Lee Pharmaceuticals A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gan Lee Pharmaceuticals A wird am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,600 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Gan Lee Pharmaceuticals A 0,360 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 29,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,26 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 980,2 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,40 CNY, gegenüber 1,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 4,92 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,04 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch