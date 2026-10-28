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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Gaming and Leisure Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Gaming and Leisure Properties wird am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,802 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,850 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gaming and Leisure Properties in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,73 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 436,3 Millionen USD im Vergleich zu 397,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,23 USD, gegenüber 2,95 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 1,73 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,59 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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