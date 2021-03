Ausblick: GameStop stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GameStop präsentiert in der am 23.03.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2021 endete.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,35 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,27 USD erwirtschaftet worden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,21 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,173 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 5,18 Milliarden USD, gegenüber 6,47 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch