Ausblick: GameStop legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GameStop wird am 08.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass GameStop für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,270 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll GameStop in dem im Juli abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 756,9 Millionen USD im Vergleich zu 972,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD, gegenüber 0,770 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 3,90 Milliarden USD im Vergleich zu 3,63 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch