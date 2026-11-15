Ausblick: GameSquare veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

GameSquare stellt am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,120 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 50,0 Prozent verringert. Damals waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 89,05 Prozent auf 21,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -2,720 USD, gegenüber -4,880 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 85,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 45,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net