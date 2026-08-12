Gambling.com Group Aktie 112398281 / JE00BL970N11
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Gamblingcom Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Gamblingcom Group stellt am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,000 USD je Aktie gegenüber -0,380 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,18 Prozent auf 37,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Gamblingcom Group noch 39,6 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,336 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,930 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 165,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 165,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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