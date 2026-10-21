Ausblick Galderma: Hoffnung auf Wachstum, Warten auf Zulassungen

Im Fokus stehen bei dem Dermatologiekonzern die Entwicklung des Hoffnungsträgers Nemluvio, die verzögerte US-Zulassung von Relfydess und die Frage, ob das Management seine Jahresziele erneut anhebt.

Galderma präsentiert am Donnerstag, 22. Oktober, die Umsatzzahlen für die ersten neun Monate 2026. Die Gruppe ist Ende März 2024 an die SIX gekommen. Insgesamt neun Analysten haben zum AWP-Konsens beigetragen.

9M 2026 (in Mio USD) AWP-Konsens 9M 2025 Umsatz 4'688 3'737 - Injectable Aesthetics 2'143 1'871 - Dermatological Skincare 1'234 1'063 - Therapeutic Dermatology 1'307 804 Q3 2026 (in Mio USD) AWP-Konsens Q3 2025 Umsatz 1'554 1'289 - Injectable Aesthetics 706 631 - Dermatological Skincare 386 344 - Therapeutic Dermatology 463 315

Worauf ist zu achten?

Gut eine Woche vor der Zahlenvorlage hat Galderma die geplante Übernahme der US-Hautpflegemarke ZO Skin Health für 1,5 Milliarden US-Dollar angekündigt. Entsprechend dürften Analysten und Investoren auch Fragen zu der Transaktion haben. Für CEO Flemming Ørnskov ist die Marke eine hervorragende Ergänzung zu Alastin, die bereits zum Galderma-Portfolio gehört. Zusammen könnten die beiden Marken eine noch breitere Kundenbasis bedienen, wie er im Gespräch mit AWP sagte.

Ein weiterer Schwerpunkt dürfte die weiterhin ausstehende US-Zulassung von Relfydess sein. Anfang Juli hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA in einem sogenannten Complete Response Letter weitere Nachbesserungen verlangt. Galderma wollte sich dazu erneut mit der Behörde austauschen. Offen bleibt damit, wann das Mittel in den USA auf den Markt kommen könnte. Auch ein möglicher Verkaufsstart im kommenden Jahr ist mit Unsicherheiten behaftet.

Welche Themen beschäftigen noch?

Wie der zuständige ZKB-Analyst in seinem Ausblick betont, bleibt die Stimmung der Konsumenten in den Kernmärkten ein ebenfalls entscheidender Faktor für Galderma. Entsprechend stehe das Geschäft mit der injizierbaren Kosmetik, also die sogenannten Filler, hier unter Beobachtung.

Was sind die wichtigsten Wachstumstreiber?

Der mit Abstand wichtigste Wachstumstreiber dürfte allerdings auch weiterhin Nemluvio sein. Galderma hatte jüngst erst Drei-Jahres-Daten vorgelegt, die einmal mehr die Wirksamkeit des Mittels bei Hauterkrankungen wie Neurodermitis untermauerten. Abzuwarten ist nun, ob das Management seine Umsatzprognose für das Mittel anpasst. Bei den Halbjahreszahlen hatte Galderma-Chef Ørnskov für 2026 einen Jahresumsatz von einer Milliarde US-Dollar für möglich gehalten.

Wie lauten die Ziele des Managements?

Mit den Halbjahreszahlen hatte Galderma den Ausblick nach oben angepasst und ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 19 bis 21 Prozent in Aussicht gestellt, nach zuvor 17 bis 20 Prozent. Für die Kern-EBITDA-Marge peilt der Konzern weiterhin einen Wert von rund 26 Prozent zu konstanten Wechselkursen an.

Weitere Erhöhungen möglich?

Einige Experten wie etwa bei Barclays oder Goldman Sachs halten es durchaus für möglich, dass das Galderma-Management die Guidance für das Gesamtjahr nochmals anpasst. Dabei rechnen beide Experte damit, dass das Wachstumsziel für den Umsatz auf ein Plus zwischen 21 und 22 Prozent nicht nur eingeengt, sondern auch etwas nach oben verschoben werden könnte.

Wie steht's um die Aktie?

Die Titel von Galderma haben seit Jahresbeginn gut 7 Prozent hinzugewonnen, während der starke Gesamtmarkt gemessen am Leitindex SMI fast genauso viel im Plus steht. Im Vorjahr gehörten die Papiere mit einem Plus von rund 61 Prozent zu den stärksten Blue Chips.

Website: www.galderma.com

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Zug (awp)