Ausblick: Galaxy Surfactants präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Galaxy Surfactants präsentiert am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 23,43 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 22,42 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 17,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 15,06 Milliarden INR gegenüber 12,78 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 86,29 INR im Vergleich zu 75,41 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 56,52 Milliarden INR, gegenüber 52,30 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch