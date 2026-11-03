Ausblick: Galaxy Surfactants legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Galaxy Surfactants wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 31,63 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Galaxy Surfactants 18,75 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 27,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 16,94 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 13,26 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 117,43 INR aus. Im Vorjahr waren 75,41 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 62,29 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 52,30 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net