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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Galapagos stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Galapagos gibt am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,718 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -3,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,5 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 90,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 71,2 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,188 EUR aus. Im Vorjahr waren 4,87 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 27,9 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 1,11 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
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Analysen zu Galapagos
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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