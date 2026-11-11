Ausblick: Galapagos NV (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Galapagos NV (spons ADRs) wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,826 USD. Dies würde einen Gewinn von 76,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Galapagos NV (spons ADRs) -3,590 USD je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 90,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 83,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Galapagos NV (spons ADRs) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 7,5 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,532 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,50 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 32,2 Millionen USD, gegenüber 1,26 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net