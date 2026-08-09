Ausblick: Galapagos NV (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Galapagos NV (spons ADRs) wird am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,823 USD gegenüber -1,810 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 91,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 74,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -3,503 USD, gegenüber 5,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 24,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,26 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch