Galapagos NV Aktie 3542077 / US36315X1019
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Galapagos NV (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Galapagos NV (spons ADRs) wird am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,823 USD gegenüber -1,810 USD im Vorjahresquartal.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 91,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 74,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -3,503 USD, gegenüber 5,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 24,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,26 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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