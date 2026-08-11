G5 Entertainment AB Aktie 2727017 / SE0001824004
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: G5 Entertainment AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
G5 Entertainment AB öffnet am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,507 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,880 SEK je Aktie vermeldet.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 13,67 Prozent auf 200,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 231,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,95 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,87 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 827,3 Millionen SEK, gegenüber 941,6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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