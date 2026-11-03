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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: G5 Entertainment AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
G5 Entertainment AB lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird G5 Entertainment AB die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,954 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 44,86 Prozent verringert. Damals waren 1,73 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll G5 Entertainment AB in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 190,3 Millionen SEK im Vergleich zu 228,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,17 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,87 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 784,9 Millionen SEK, gegenüber 941,6 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu G5 Entertainment AB
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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