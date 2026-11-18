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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Futu A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Futu A wird am 19.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Futu A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 25,16 HKD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,92 USD je Aktie gewesen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 6,44 Milliarden HKD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 818,7 Millionen USD erzielt wurde.
Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 78,94 HKD, gegenüber 10,29 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 25,60 Milliarden HKD im Vergleich zu 2,93 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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