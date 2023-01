Ausblick: Furuno Electric stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Furuno Electric präsentiert in der am 16.01.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2022 endete.

1 Analyst schätzt, dass Furuno Electric für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 11,80 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -18,230 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Furuno Electric nach den Prognosen von 2 Analysten 21,75 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,47 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 76,60 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 89,24 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 89,00 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 84,78 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.ch