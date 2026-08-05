Funk a Aktie 38653833 / US3610081057
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Funko A legt Quartalsergebnis vor
Funko A stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,207 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 72,03 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,740 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Funko A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,87 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 201,0 Millionen USD im Vergleich zu 193,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,057 USD, gegenüber -1,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 931,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 908,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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