Ausblick: Fulton Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fulton Financial veröffentlicht am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,529 USD je Aktie gegenüber 0,530 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Fulton Financial nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 366,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 23,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 481,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,10 USD aus. Im Vorjahr waren 2,08 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,44 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch