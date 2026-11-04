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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Full House Resorts veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Full House Resorts wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,172 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,10 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,210 USD je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Full House Resorts in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,07 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 81,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 78,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,911 USD im Vergleich zu -1,120 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 315,5 Millionen USD, gegenüber 302,4 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Full House Resorts IncShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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