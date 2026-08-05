Full House Resorts Aktie 68096 / US3596781092
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Full House Resorts stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Full House Resorts lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Full House Resorts die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,174 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Full House Resorts in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 78,4 Millionen USD im Vergleich zu 74,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,823 USD im Vergleich zu -1,120 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 315,0 Millionen USD, gegenüber 302,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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