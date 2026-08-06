Ausblick: Fukuoka Financial Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fukuoka Financial Group präsentiert in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 118,66 JPY gegenüber 120,78 JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 79,33 Milliarden JPY – ein Minus von 36,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fukuoka Financial Group 124,11 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 540,31 JPY, gegenüber 451,99 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 330,84 Milliarden JPY im Vergleich zu 618,70 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch