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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Fujiyama Power Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Fujiyama Power Systems lädt am 05.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,00 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 77,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,25 INR je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll Fujiyama Power Systems 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,73 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 71,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fujiyama Power Systems 5,68 Milliarden INR umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 18,87 INR je Aktie, gegenüber 10,24 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 47,83 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 26,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fujiyama Power Systems Limited Registered Shs
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04.11.26
|Ausblick: Fujiyama Power Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Fujiyama Power Systems Limited Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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