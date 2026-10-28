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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: FUJITSU gewährt Anlegern Blick in die Bücher
FUJITSU präsentiert am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,213 USD je Aktie gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll FUJITSU in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 5,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 5,23 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,13 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,69 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 22,53 Milliarden USD, gegenüber 23,25 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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