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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Fuji Seal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Fuji Seal wird am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 71,16 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fuji Seal noch ein Gewinn pro Aktie von 90,32 JPY in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 57,75 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 54,39 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 313,78 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 387,43 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 232,91 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 217,75 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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