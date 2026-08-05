Fuji Seal Aktie 715597 / JP3813800004
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Fuji Seal mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Fuji Seal äussert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 60,55 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fuji Seal noch 81,29 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 57,22 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 54,94 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 292,97 JPY im Vergleich zu 387,43 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 232,50 Milliarden JPY, gegenüber 217,75 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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