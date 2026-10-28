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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Fuji Electric legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fuji Electric wird am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 144,53 JPY je Aktie gegenüber 106,46 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Fuji Electric im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 319,63 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 295,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,26 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 806,04 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 665,18 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.326,57 Milliarden JPY, gegenüber 1.227,60 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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