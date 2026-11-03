Ausblick: FTC Solar legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FTC Solar präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,493 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 69,38 Prozent erhöht. Damals waren -1,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 32,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 25,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte FTC Solar einen Umsatz von 26,0 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,687 USD, während im vorherigen Jahr noch -5,680 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 133,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 99,7 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net