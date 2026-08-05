FS KKR Capital Aktie 55268123 / US3026352068
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: FS KKR Capital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
FS KKR Capital wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,417 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte FS KKR Capital noch -0,750 USD je Aktie verloren.
Das vergangene Quartal soll FS KKR Capital im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 286,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,29 Prozent gesteigert.
Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,65 USD, gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 1,14 Milliarden USD im Vergleich zu 1,17 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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