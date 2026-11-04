|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: FS KKR Capital gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
FS KKR Capital wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
10 Analysten schätzen, dass FS KKR Capital für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,401 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,760 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll FS KKR Capital 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 274,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 14,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte FS KKR Capital 320,0 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,63 USD im Vergleich zu 0,040 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,14 Milliarden USD, gegenüber 1,17 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu FS KKR Capital Corp Registered Shs
|
04.11.26
|Ausblick: FS KKR Capital gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: FS KKR Capital stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: FS KKR Capital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: FS KKR Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu FS KKR Capital Corp Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI nach Rekordhoch erneut fester erwartet -- DAX dürfte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- zeitweise Handelsunterbrechung beim KOSPI in Südkorea
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen vorbörslich Aufschläge das Bild. In Asien prägen stellenweise kräftige Verluste das Bild - Hongkong bildet eine Ausnahme.